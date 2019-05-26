Хакеры взломали системы госорганов в Балтиморе технологией АНБ
Хакеры совершили атаку на государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue. Ее разработало Агентство национальной безопасности США (АНБ). Об этом написала газета The New York Times в субботу, 25 мая.
Вымогатели начали действовать 7 мая. Они заблокировали тысячи служебных компьютеров, электронные почтовые ящики, а также подорвали процессы продажи недвижимости и оплаты счетов за воду. Злоумышленники вывели на экраны пораженных вирусом устройств требование выплатить $100 тыс. в биткоинах. Городские власти выплачивать эту сумму отказались.
Отмечается, что атакам также подверглись государственные структуры от Пенсильвании до Техаса.
EternalBlue была разработана АНБ для работы с уязвимостями в операционной системе Windows. Данные о программе были слиты в Сеть хакерской группой ShadowBrokers в апреле 2017 года. Технология АНБ применялась во время атак вирусов Wannacry и NotPetya в мае и июне 2017 года.
В результате первой заражены оказались компьютеры пользователей из России, Украины, Индии и Тайваня. По подсчетам экспертов, ущерб составил более $1 млрд. Wannacry парализовал структуры российских и украинских компаний и банков, а также устройств в еще 150 странах. Великобритании заявила о причастности России к атаке NotPetya, США в свою очередь возложили ответственность за атаку на КНДР.