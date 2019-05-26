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Хакеры взломали системы госорганов в Балтиморе технологией АНБ

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Хакеры совершили атаку на государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue. Ее разработало Агентство национальной безопасности США (АНБ). Об этом написала газета The New York Times в субботу, 25 мая.

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Вымогатели начали действовать 7 мая. Они заблокировали тысячи служебных компьютеров, электронные почтовые ящики, а также подорвали процессы продажи недвижимости и оплаты счетов за воду. Злоумышленники вывели на экраны пораженных вирусом устройств требование выплатить $100 тыс. в биткоинах. Городские власти выплачивать эту сумму отказались.

Отмечается, что атакам также подверглись государственные структуры от Пенсильвании до Техаса.

EternalBlue была разработана АНБ для работы с уязвимостями в операционной системе Windows. Данные о программе были слиты в Сеть хакерской группой ShadowBrokers в апреле 2017 года. Технология АНБ применялась во время атак вирусов Wannacry и NotPetya в мае и июне 2017 года.

В результате первой заражены оказались компьютеры пользователей из России, Украины, Индии и Тайваня. По подсчетам экспертов, ущерб составил более $1 млрд. Wannacry парализовал структуры российских и украинских компаний и банков, а также устройств в еще 150 странах. Великобритании заявила о причастности России к атаке NotPetya, США в свою очередь возложили ответственность за атаку на КНДР.

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