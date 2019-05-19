Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Система защиты средств Сбербанка и его клиентов настолько надежна, что никому не удавалось украсть его средства извне. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент. Греф обратил внимание, что сегодня сотрудники отдела безопасности банка проводят мониторинг активности каждого работника на предмет подозрительной активности. «У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали», — заверил он.

В случае, если кража все-таки будет совершена, клиенты не пострадают, отметил Греф. «Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96% мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию», — заключил топ-менеджер.

Глава Сбербанка также пояснил, как работает дочерняя компания Сбербанка «Бизон», занимающаяся кибербезопасностью: «Они выполняют роль так называемых белых хакеров. Если выходит новый продукт, их задача сломать его, проникнуть в наши внутренние системы. Мы их поощряем за нахождение уязвимостей в наших системах».

Помимо этого Греф рассказал, что в сфере безопасности Сбербанка в основном работают выпускники факультетов кибербезопасности Бауманки, Физтеха и МГУ.

«Причем порой на работу принимают, не дожидаясь, когда студент получит диплом, на четвертом-пятом курсах ребята совмещают работу с учебой. Так что именно эта команда будет принимать решение в случае чрезвычайной ситуации, собравшись в специальном кабинете-капсуле», — добавил он.

В декабре прошлого года Греф уже заявлял, что хакерам ни разу не удалось проникнуть даже за первый контур защиты систем Сбербанка.