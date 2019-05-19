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Греф прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в обозримом будущем снятие антироссийских санкций США «не просматривается». Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия 24».

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«Будем рады, если это достанется бонусом к нашим планам, но пока, к сожалению, в обозримой перспективе это не просматривается. Соответственно, исходя из горизонтов планирования бизнеса, нужно принимать другие решения», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Грефа, неопределенность, вызванная сохранением угрозы санкций, сильно «давит на наш инвестиционный климат», а также на рубль. Также глава Сбербанка считает, что цены на нефть и газ не будут держаться на высоком уровне долгое время.

15 мая стало известно, что государственный департамент США подготовил очередные санкции в отношении России по «делу Скрипалей». Санкционный пакет направлен госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу. Отмечается, что решение будет приниматься в рамках общей «российской стратегии».

США и ряд других стран начали поэтапно вводить санкции в отношении России с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на юго-востоке Украины. Поводом для новых ограничений стало «дело Скрипалей», первый пакет рестрикций по нему вступил в силу 27 августа.

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