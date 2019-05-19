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Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой «командуют олигархи». По его словам, в России с 2000-х годов проделана большая работа по отстранению крупных бизнесменов от власти.

«Был период, когда олигархи были значительно сильнее правительства», — сказал Греф в эфире передачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что государство должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим. По словам Грефа, в начале своей деятельности он столкнулся с олигархами в «полный рост».

«Проблема — когда олигархи приходят к власти, и проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством», — цитирует главу Сбербанка ТАСС.

В апреле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. «Фразу «российские олигархи» считаю неуместной. В России их нет», — сказал он журналистам.

В сентябре того же года бизнесмен Алишер Усманов заявил, что в России остался только один олигарх, который получил бизнес от власти и сохраняет его до сих пор. При этом имя этого единственного олигарха он не назвал.

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