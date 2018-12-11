Греф рассказал о безуспешных атаках хакеров на системы Сбербанка

Хакерам еще ни разу не удалось проникнуть даже за первый контур защиты систем Сбербанка. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Против нас проводятся регулярные атаки... Пока до сего момента не было ни одного случая (успешных атак. — Ред.)», — цитирует его «РИА Новости».

Греф отметил, что в Сбербанке есть три контура защиты от кибератак. «Не то, чтобы за третий контур защиты, это в принципе невозможно, даже за первый контур защиты не проникали хакеры», — подчеркнул он он.

Греф рассказал, что банк в последние несколько лет ставит себе задачу обеспечить нулевые потери от кибермошенников.

«У нас неизменный KPI — это ноль рублей потерь от кибермошенников. И мы ни разу этот KPI не нарушали», — отметил он.

Ранее, 6 декабря, в Сбербанке сообщили, что отражают в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.

В марте Греф в интервью бразильскому изданию Valor заявил, что целью развития каждого банка является трансформация до цифровизированной компании. Сбербанк, по его словам, уже достиг неплохих результатов и в дальнейшем он должен стать цифровой экосистемой, пишет «Газета.ру».