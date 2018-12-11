Прямой эфир

Греф рассказал о безуспешных атаках хакеров на системы Сбербанка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакерам еще ни разу не удалось проникнуть даже за первый контур защиты систем Сбербанка. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Против нас проводятся регулярные атаки... Пока до сего момента не было ни одного случая (успешных атак. — Ред.)», — цитирует его «РИА Новости».

Греф отметил, что в Сбербанке есть три контура защиты от кибератак. «Не то, чтобы за третий контур защиты, это в принципе невозможно, даже за первый контур защиты не проникали хакеры», — подчеркнул он он.

Греф рассказал, что банк в последние несколько лет ставит себе задачу обеспечить нулевые потери от кибермошенников.

«У нас неизменный KPI — это ноль рублей потерь от кибермошенников. И мы ни разу этот KPI не нарушали», — отметил он.

Ранее, 6 декабря, в Сбербанке сообщили, что отражают в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.

В марте Греф в интервью бразильскому изданию Valor заявил, что целью развития каждого банка является трансформация до цифровизированной компании. Сбербанк, по его словам, уже достиг неплохих результатов и в дальнейшем он должен стать цифровой экосистемой, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве рассказали о 4 млрд кибератак из-за рубежа на российские ресурсы
Уголовное дело возбудили по факту кибератаки на канатную дорогу в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017