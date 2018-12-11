В Москве рассказали о 4 млрд кибератак из-за рубежа на российские ресурсы

Российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, за 2018 год выявлено 4,3 млрд кибератак. Об этом заявил на брифинге 11 декабря заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он отметил, что наиболее опасными из них были 17 тыс. атак.

«Для сравнения за весь 2017 год эти показатели составили 2,4 млрд воздействий и 12,3 наиболее опасных атак», — цитирует Мурашова ТАСС.

Он отметил, что только информационная инфраструктура прошедшего летом в России чемпионата мира по футболу подверглась более чем 25 млн кибератак.

Замдиректора НКЦКИ добавил, что в ходе подготовки и проведения президентских выборов в России в 2018 году была предпринята попытка нарушить систему видеонаблюдения, для чего была задействована бот-сеть из 30 тыс. компьютеров в 86 странах. Он отметил, что за атакой стояла одна из зарубежных спецслужб.

По его словам, для атаки использовалась новая модификация вредоносного программного обеспечения семейства Russkill.

При этом Мурашов подчеркнул, что представители США, Великобритании и стран Евросоюза всячески препятствуют идее признания криминальным производства вредоносных компьютерных программ, передает «РИА Новости».

Замдиректора НКЦКИ также представил статистику географического распределения источников компьютерных атак за 2016–2017 годы, которая «наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Европейский союз».

Рейтинг стран — источников киберугроз был составлен НКЦКИ на основании данных исследований таких компаний, как Symantec (США), Webroot (США), NTT Securiy (Япония), CNCERT/CC (Китай), США занимают в нем первую строчку, далее следуют Франция и Нидерланды.

Мурашов добавил, что обвинения западных стран в адрес России в хакерских атаках не подтверждаются техническими данными.

«Они (зарубежные СМИ. — Ред.) активно закрепляют в общественном мнении тезис, что за большинством атак стоит Российская Федерация, что именно наша страна вмешивается в политические процессы других стран, в том числе влияет на выборные. При этом обвинения никогда не подтверждаются достоверными техническими данными, которые могут быть проанализированы экспертами», — заявил он.

В середине ноября сообщалось, что вооруженные силы России начали принимать меры для защиты коммуникаций из-за того, что ряд стран активно наращивает возможности для осуществления кибератак.