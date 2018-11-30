Уголовное дело возбудили по факту кибератаки на канатную дорогу в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту хакерской атаки на сервер канатной дороги в Москве. Об этом ТАСС заявила представитель Никулинской прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

По ее словам, дело возбуждено по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, пишет «Газета.ру». Расследование уголовного дела взяли под контроль органы прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 28 ноября: хакерская атака привела к сбою в работе Московской канатной дороги. 29 ноября стало известно, что хакер требовал у руководства компании биткоины. 30 ноября канатная дорога в «Лужниках» возобновила работу после атаки на серверы.

С заявлением по факту шифрования электронных файлов головного компьютера компании в полицию обратился гендиректор ООО «Московские канатные дороги» Михаил Лобачев. По данным источника ТАСС, на сервере была запущенна программа-вирус, из-за чего и произошел сбой в работе объекта.