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Уголовное дело возбудили по факту кибератаки на канатную дорогу в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Уголовное дело возбуждено по факту хакерской атаки на сервер канатной дороги в Москве. Об этом ТАСС заявила представитель Никулинской прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

По ее словам, дело возбуждено по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, пишет «Газета.ру». Расследование уголовного дела взяли под контроль органы прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 28 ноября: хакерская атака привела к сбою в работе Московской канатной дороги. 29 ноября стало известно, что хакер требовал у руководства компании биткоины. 30 ноября канатная дорога в «Лужниках» возобновила работу после атаки на серверы.

С заявлением по факту шифрования электронных файлов головного компьютера компании в полицию обратился гендиректор ООО «Московские канатные дороги» Михаил Лобачев. По данным источника ТАСС, на сервере была запущенна программа-вирус, из-за чего и произошел сбой в работе объекта.

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