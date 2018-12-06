Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации

Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре. Об этом 6 декабря сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Эти кибератаки с начала декабря не закончились, эти атаки на ресурсы Сбербанка продолжаются, мы фиксируем 2–3 такие атаки в день», — цитирует его ТАСС.

Представитель руководства организации отметил, что все угрозы были остановлены еще на первом уровне защиты, однако Кузнецов обратил внимание, что за последний год число DDoS-атак выросло почти вдвое. Так, за 2017 год хакеры предприняли 45 подобных попыток взлома, а за 2018-й — уже 82.

«Это двукратное увеличение DDoS-атак говорит о том, что мир меняется, мы должны по-другому оценивать киберугрозы, мы должны по-другому научиться управлять киберрисками», — подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Ранее, 30 ноября, Кузнецов сообщил, что хакеры за последние два дня совершили шесть мощных DDoS-атак на банк. Атаки велись из шести стран, было задействовано не менее сотни серверов.