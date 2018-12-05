«Лаборатория Касперского» зафиксировала принципиально новый вид кибератак

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вид кибератак на банковские системы Восточной Европы, которая уже причинила ущерб в десятки миллионов долларов. Об этом 5 декабря информирует пресс-служба компании.

«В последние полтора года мы наблюдали принципиально новый вид атак на банки DarkVishnya, достаточно изощренный и сложный в плане обнаружения киберпреступников», — приводит RNS выдержку из сообщения производителя антивирусного ПО.

Как уточняет ТАСС, кибератакам подверглись как минимум восемь кредитных организаций в Восточной Европе, в том числе и российские банки. Злоумышленники заражали компьютерные системы с помощью гаджетов со встроенным вредоносным ПО, которые они проносили в офис под видом курьеров или соискателей на должность. Чаще всего для этих целей применяли ноутбуки, небольшие одноплатные компьютеры, а также специальные инструменты для проведения USB-атак.

После получения доступа к общим сетевым папкам, злоумышленники дистанционно управляли серверами через штатное ПО, используя стандартные утилиты. Это осложнило поиск вредоносных устройств.

28 ноября хакерская атака привела к сбою в работе Московской канатной дороги. На следующий день кибервзломщик потребовал у руководства компании биткоины. Восстановить работу канатной дороги удалось только 30 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело.