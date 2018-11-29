Стали известные требования атаковавшего Московскую канатную дорогу хакера

Атаковавший компьютерные серверы Московской канатной дороги в «Лужниках» хакер требовал у руководства компании биткоины. Об этом «РИА Новости» рассказали в правоохранительных органах столицы.

28 ноября на головной компьютер компании-оператора поступило сообщение от неизвестного, в котором было сказано, что электронные файлы отвечающего за работу канатной дороги компьютера зашифрованы, а для дешифровки нужно перевести отправителю письма биткоины. Вместе с тем точная сумма выкупа зависела «от быстроты ответа». После этого произошел сбой в работе канатной дороги.

«Видимо, никакие биткоины компания переводить не стала», — приводит телеканал «360» слова собеседника агентства.

Связывающая комплекс «Лужники» и Воробьевы горы канатная дорога заработала 26 ноября. За первый день работы ей воспользовались около 4 тыс. человек.