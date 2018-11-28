Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве приостановила работу из-за кибератаки

Перевозку пассажиров по Московской канатной дороге от Воробьевых гор до «Лужников» приостановили из-за кибератаки на компьютерные серверы. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Инцидент произошел 28 ноября в 14:00. Сотрудники приняли решение приостановить движение, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения их безопасности.

«К сожалению, вынуждены прекратить перевозку пассажиров. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О дальнейшем графике работы будет сообщено на сайте srkvg.ru», — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Канатную дорогу от СК «Лужники» до Воробьевых гор с тремя станциями «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники» запустили 26 ноября. Длина маршрута составляет 720 м, а время в пути между станциями составляет пять минут. Пассажиры могут перемещаться по двум маршрутам: большой круг («Воробьевы горы» — «Новая лига» — «Лужники») и малый («Новая лига» — «Воробьевы горы»). За первый день работы канатной дорогой воспользовались около 4 тыс. человек, пишет сетевое издание m24.ru.