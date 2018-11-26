Собянин открыл канатную дорогу в московских «Лужниках»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу, соединяющую Воробьевы горы и «Лужники». В ходе церемонии градоначальник подчеркнул, что Воробьевы горы должны вернуть себе славу главного горнолыжного центра столицы. Об этом пишет «РИА Новости».

«Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади «Лужников», требуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно доехать за пять минут. Это, конечно, другая история, связь двух крупнейших спортивных кластеров», — пояснил градоначальник.

Кроме того мэр отметил, что за последние годы «Лужники» сильно изменились: на территории комплекса реконструирован сам стадион, практически завершены восстановительные работы в центре водных видов спорта, строится центр художественной гимнастики и ряд других объектов. «Это, конечно же, мощнейший спортивный и рекреационный кластер», — подчеркнул Собянин.

Протяженность канатной дороги между «Лужниками» и Воробьевыми горами превышает 700 м. В будни стоимость проезда по канатной дороге будет ниже, чем в выходные. Так, билет в одну сторону в рабочие дни можно будет купить за 400 рублей, а туда и обратно — за 700 рублей. В выходные стоимость проезда в одну сторону составит 500 рублей, а туда и обратно — 800 рублей.

Кроме того, к зимнему сезону 2019–2020 годов на курорте «Роза Хутор» в Сочи появится канатная дорога нового поколения, строительством которой займется австрийская компания Doppelmayr. Дорога протянется до отметки 2,2 тыс. м над уровнем моря на Южном склоне хребта Аибга.