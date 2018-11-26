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Собянин открыл канатную дорогу в московских «Лужниках»

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу, соединяющую Воробьевы горы и «Лужники». В ходе церемонии градоначальник подчеркнул, что Воробьевы горы должны вернуть себе славу главного горнолыжного центра столицы. Об этом пишет «РИА Новости».

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«Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади «Лужников», требуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно доехать за пять минут. Это, конечно, другая история, связь двух крупнейших спортивных кластеров», — пояснил градоначальник.

Кроме того мэр отметил, что за последние годы «Лужники» сильно изменились: на территории комплекса реконструирован сам стадион, практически завершены восстановительные работы в центре водных видов спорта, строится центр художественной гимнастики и ряд других объектов. «Это, конечно же, мощнейший спортивный и рекреационный кластер», — подчеркнул Собянин.

Протяженность канатной дороги между «Лужниками» и Воробьевыми горами превышает 700 м. В будни стоимость проезда по канатной дороге будет ниже, чем в выходные. Так, билет в одну сторону в рабочие дни можно будет купить за 400 рублей, а туда и обратно — за 700 рублей. В выходные стоимость проезда в одну сторону составит 500 рублей, а туда и обратно — 800 рублей.

Кроме того, к зимнему сезону 2019–2020 годов на курорте «Роза Хутор» в Сочи появится канатная дорога нового поколения, строительством которой займется австрийская компания Doppelmayr. Дорога протянется до отметки 2,2 тыс. м над уровнем моря на Южном склоне хребта Аибга.

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