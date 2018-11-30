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Московская канатная дорога возобновила работу после атаки на серверы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московская канатная дорога (МКД) возобновила нормальный режим работы, которая прерывалась из-за атаки на серверы.

Об этом 30 ноября сообщается на сайте МКД. Накануне сотрудники транспортной системы провели диагностику всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги. «По итогам диагностики специалистами был подтвержден плановый график работы канатной дороги, с целью принятия пассажиров для перевозки по утвержденному маршруту», — отмечено в сообщении.

Канатную дорогу от СК «Лужники» до Воробьевых гор с тремя станциями «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники» запустили 26 ноября. Длина маршрута составляет 720 м, а время в пути между станциями составляет пять минут.

Атака на компьютерные сервера МКД произошла днем 28 ноября: хакер требовал у руководства компании биткоины.

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