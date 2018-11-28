В России выросло количество киберпреступлений

В России растет киберпреступность. Об этом на круглом столе в «Известиях» рассказал специалист по делам о защите информации Кирилл Бельский.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году количество нарушений в сфере информационных технологий возросло с 65 тыс. до 90 тыс. При этом, по словам Бельского, большая часть кибератак не отражается в статистике.

«90 тыс. — это 4,4% от всех зарегистрированных в России преступлений, то есть почти каждое 20-е преступление», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что подобные нарушения чаще всего совершаются российскими гражданами.

В общей сложности ущерб от киберпреступности в мире оценивается в размере от $500 млрд до $1 трлн в год.

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