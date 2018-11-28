Прямой эфир

В России выросло количество киберпреступлений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России растет киберпреступность. Об этом на круглом столе в «Известиях» рассказал специалист по делам о защите информации Кирилл Бельский.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году количество нарушений в сфере информационных технологий возросло с 65 тыс. до 90 тыс. При этом, по словам Бельского, большая часть кибератак не отражается в статистике.

Объединились против киберугроз
О чем будут говорить топ-менеджеры на первом в России Международном конгрессе по кибербезопасности

«90 тыс. — это 4,4% от всех зарегистрированных в России преступлений, то есть почти каждое 20-е преступление», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что подобные нарушения чаще всего совершаются российскими гражданами.

В общей сложности ущерб от киберпреступности в мире оценивается в размере от $500 млрд до $1 трлн в год.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всевидящее око хакера: как не оставить цифровой след в интернете».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
В Минобороны сообщили о подготовке к кибератакам против России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017