Объединились против киберугроз

Международный конгресс по кибербезопасности, организованный Сбербанком при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России, состоится в столице 5–6 июля. В России обсуждение проблем киберсферы на такой уровень выводят впервые. О чем будут говорить его участники, с какими рисками в киберпространстве всё чаще сталкиваются отдельные пользователи и целые государства и какие меры принимаются для борьбы с растущей угрозой, разбирался портал iz.ru.

На грани с терроризмом

Интерес руководителей глобальных корпораций к теме кибербезопасности понятен. В январе этого года президент Всемирного экономического форума в Давосе Борге Бренде оценил ущерб, который киберпреступность нанесла мировой экономике по итогам 2017 года, примерно в $1 трлн.

Потери российской экономики от деятельности киберпреступников ранее оценивали в 600–650 млрд рублей в год. В этом году, по словам Станислава Кузнецова, заместителя председателя правления Сбербанка, одной из крупнейших IT-компаний страны, эта цифра может составить до 1 трлн рублей.

— Сегодня киберпреступность почти вплотную приблизилась к невидимой грани, которая разделяет ее с терроризмом. Мы не должны допустить, чтобы зло киберпреступлений могло пересечь эту черту. И для этого мы в том числе и проводим подобного рода конгресс, чтобы обеспечить уменьшение киберрисков общими усилиями, — в конце марта отметил он в интервью ТАСС.

Угроза государственной безопасности

Опасность киберпреступлений — не только во всё возрастающих финансовых потерях, некоторые из них даже не представляется возможным подсчитать. Сегодня такие преступления всё чаще включают в список ключевых угроз государственной безопасности.

В мировых СМИ регулярно появляются новости о случаях массовых заражений вроде бы хорошо защищенных компьютерных систем в государственных учреждениях и крупных корпорациях по всему миру (в том числе пресловутым вирусом WannaCry), о кражах закрытых коммерческих и государственных документов и взломанных переписках высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров компаний.

Специалисты утверждают, что интерес киберпреступников всё чаще привлекают объекты авиационной и космической отраслей, военные и ядерные объекты (достаточно вспомнить историю с атакой на ядерную инфраструктуру Ирана в 2010 году). В зоне риска оказываются и другие социальные объекты — например, больницы или транспортные системы.

Учитывая, что сегодня технологии набирают всё большую популярность и часто используются в быту (например, в формате «умного дома»), получается, что люди невольно предоставляют злоумышленникам «ключи» не только от своих счетов, но и от своих жизней. Граждане особенно уязвимы, когда речь заходит о преступлениях, связанных с социальной инженерией. Большое количество попыток совершить такие преступления в том числе зафиксировали в Сбербанке.

— К сожалению, есть тренд на увеличение попыток атаковать наших клиентов с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники пытаются обманным путем завладеть чувствительной информацией в виде паролей, ключевых слов либо персональными данными, чтобы воровать деньги со счетов, — цитирует ТАСС слова заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.

Трансграничное сотрудничество

Сбербанк сегодня является одной из ключевых IT-компаний в России. Уже несколько лет компания инвестирует значительные ресурсы в развитие технологий кибербезопасности. По данным, которые в конце мая приводили в самом банке, только с начала 2018 года его специалистам удалось спасти около 13,8 млрд рублей, получить доступ к которым пытались кибермошенники.

Однако мировые эксперты сходятся во мнении, что выстоять в борьбе с киберугрозами в одиночку не получится ни у одной компании и даже страны. Киберпреступность сегодня не имеет ни границ, ни национальностей, и для эффективного противодействия ей необходимо объединение усилий на уровне бизнеса, правоохранительных органов и государственных институтов. В Сбербанке разделяют эту позицию и считают, что крупные игроки должны помогать в борьбе с кибермошенниками небольшим компаниям, собственных ресурсов которых часто оказывается недостаточно.

В этом направлении уже предпринимаются определенные шаги. 18 июня этого года Ассоциацией банков России совместно с компанией BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка) было объявлено о запуске инновационной платформы обмена данными, которая позволит организациям эффективно защититься от самых последних угроз и предотвратить инциденты кибербезопасности.

Точно так и странам объединять усилия перед лицом общей угрозы. В компании уже несколько лет активно содействуют развитию международного обмена информацией в этой сфере. Так, в прошлом году Сбербанк принимал активное участие в создании Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Международный конгресс, который состоится в Москве в июле, станет еще одним важным шагом в этом направлении. В том числе ранее в Сбербанке не исключили, что на мероприятии может быть поднят вопрос о создании новой правовой базы для развития интернационального сотрудничества в этой сфере. Сегодня в мире действует лишь одна Конвенция по киберпреступлениям: она была принята еще в 2001 году, но до сих пор многие страны к ней так и не присоединились.

На высоком уровне

Именно обсуждению кооперации в вопросах борьбы с преступлениями в цифровой среде, которая уже давно приобрела трансграничный характер, а также новых технологий, которые крупные корпорации и целые государства могут противопоставить инструментам киберпреступников, и будет посвящен предстоящий конгресс.

«В деловую программу конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы. В них примут участие представители федеральных органов власти РФ, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, а также признанные эксперты в области кибербезопасности», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Сбербанка.

Хотя окончательный состав спикеров пока формируется, их уровень действительно впечатляет. В предстоящем конгрессе уже заявлено участие главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, президента Интерпола Мэнга Хунвэя, вице-президента Visa Inc. по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Пенни Лейн, главы Центра кибербезопасности Всемирного Экономического Форума Троелса Оертинга Йоргенсена, вице-президента по безопасности компании Cisco Джона Мейнарда, директора по развитию стека технологий защитных данных Microsoft Энрике Саджесе. Кроме того, к дискуссии присоединятся представители правительства РФ и федеральные чиновники.

Модератором пленарной сессии «Транспарентный цифровой мир — ловушка или благо?», которая состоится на второй день мероприятия, 6 июля, станет президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Проходить мероприятие будет в столичном Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Полную программу конгресса можно посмотреть здесь.