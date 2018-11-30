Данные 500 млн клиентов Marriott International могли попасть к хакерам

База данных компании Starwood Hotels & Resorts подверглась кибератаке, в результате чего в руки хакеров могла попасть личная информация 500 млн клиентов Marriott International, сообщает 30 ноября CNBC со ссылкой на агентство Reuters.

Доступ к Starwood Hotels & Resorts для неавторизованных лиц был открыт с 2014 года. В результате внутреннего расследования выяснилось, что в этот период посторонние лица копировали и шифровали данные постояльцев сети отелей. Злоумышленники могли получить доступ к именам, паспортным данным, дате рождения, полу, адресам электронной почты. В некоторых случаях хакеры могли узнать номера банковских карт и сроки истечения их действия.

В Marriott International заявили, что для исправления ситуации приняли необходимые меры, в том числе сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, однако отказались от дальнейших комментариев, пишет «Газета.ру». После обнародования этой информации акции компании упали более, чем на 5%.

Компания Marriott International была основана в 1927 году. Сеть объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под десятками брендов в 130 странах мира. Центральный офис находится в пригороде Вашингтона. Выручка компании в прошлом финансовом году превысила $22 млрд. Помимо бренда Marriott компании также принадлежат Sheraton, Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Autograh и другие.

Исследование компании Dashlane, сделанное в мае 2018 года, показало, что подавляющее большинство (89%) сайтов по бронированию жилья и авиабилетов не удовлетворяют требованиям цифровой безопасности. При этом самым безопасным порталом был признан сервис по бронированию жилья Airbnb (5 из 5 баллов). Наивысшего балла также удостоились сайты отелей Marriott, Hilton, а также портал круизной компании Royal Caribbean.