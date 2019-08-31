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Хакеры взломали страницу главы Twitter Джека Дорси

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Фото: Global Look Press/Hindustan Times
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Аккаунт гендиректора социальной сети Twitter Джека Дорси был взломан. Хакеры успели опубликовать несколько твитов с расистскими и религиозными оскорблениями, а также пост о «бомбе в штаб-квартире компании». Об этом пишет газета The Guardian в пятницу, 30 августа.

Представители Twitter заявили, что им известно о взломе, добавив, что они проводят проверку инцидента. Как уточняет издание, оскорбительные сообщения были удалены через 30 минут после публикации.

«Мы серьезно относимся к подобным угрозам. Мы проверили эту угрозу, и можем подтвердить, что она не соответствует действительности», — прокомментировали представители компании сообщения о взрывном устройстве.

12 июня неизвестные взломали аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter.

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