Хакеры взломали страницу главы Twitter Джека Дорси

Аккаунт гендиректора социальной сети Twitter Джека Дорси был взломан. Хакеры успели опубликовать несколько твитов с расистскими и религиозными оскорблениями, а также пост о «бомбе в штаб-квартире компании». Об этом пишет газета The Guardian в пятницу, 30 августа.

Представители Twitter заявили, что им известно о взломе, добавив, что они проводят проверку инцидента. Как уточняет издание, оскорбительные сообщения были удалены через 30 минут после публикации.

«Мы серьезно относимся к подобным угрозам. Мы проверили эту угрозу, и можем подтвердить, что она не соответствует действительности», — прокомментировали представители компании сообщения о взрывном устройстве.

12 июня неизвестные взломали аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter.