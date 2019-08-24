Адвокаты обжаловали запрет Трампу блокировать пользователей в Twitter

Адвокаты президента США Дональда Трампа обжаловали решение суда, запрещавшее ему блокировать своих читателей в Twitter. Об этом сообщило «РИА Новости» в субботу, 24 августа.

Нью-йоркский суд второй инстанции постановил, что Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, поскольку это нарушает конституцию США, декларирующую свободу слова.

Адвокаты считают, что право на свободу слова у человека есть только на общественных и государственных ресурсах.

«Решение судей о том, что эта блокировка нарушает первую поправку (конституции США – ред.), в корне неверно… учетная запись @realDonaldTrump принадлежит лично Дональду Трампу, и его способность и решение исключить отдельных лиц из этой личной собственности также не зависят от его государственной должности», — говорится в заявлении.

17 августа сообщалось, что корреспондент журнала Playboy и политический аналитик телеканала CNN Брайан Карем заявил о намерении подать в суд на Белый дом. Поводом для иска стала приостановка действия его пропуска на мероприятия для сотрудников СМИ.