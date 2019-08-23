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Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.

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Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 619,16 пункта (2,36%), S&P 500 потерял 75,8 пункта, или 2,59%, до 2847,11 пункта, Nasdaq сократился на 239,62 пункта (3,00%), до 7 751,77 пункта.

Ранее в пятницу Трамп потребовал, чтобы американские компании искали альтернативы ведению бизнеса с Китаем.

В этот же день стало известно, что Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд.

При этом Пауэлл заявил, что ситуация в экономике США в целом благоприятная, но ничего не сказал об изменении процентной ставки.

В августе глава Белого дома выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы. Если ФРС снизит базовую процентную ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики, американские компании смогут одолеть всех конкурентов, поделился мнением президент.

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