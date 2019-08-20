США согласны с оценкой Twitter и Facebook действий Китая в Гонконге

Госдепартамент США во многом согласен с оценками американских компаний Twitter и Facebook действий Пекина в отношении протестантов в Гонконге. Об этом в эфире телеканала CNBC во вторник, 20 августа, заявил глава ведомства Майк Помпео.

По его словам, упомянутые социальными сетями соответствуют пониманию Госдепа того, какие усилия предпринимает Пекин по всему миру.

Помпео напомнил, что когда СМИ США активно писали о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года, он призывал не сводить проблему к одному государству. «Такие же действия совершаются из Китая, Северной Кореи, Ирана. Я считаю, что это международный вызов, который представляют собой международные предприятия, развивающиеся в том числе и здесь в Америке», — сказал госсекретарь.

Twitter сообщила в понедельник, что зафиксировала в сегменте своей сети в Гонконге информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Facebook сообщила о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, «вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге».

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение силы властями Китая в отношении демонстрантов в Гонконге окажет влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина. По словам организаторов митингов, в августе на протест вышли 1,7 млн человек.