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США согласны с оценкой Twitter и Facebook действий Китая в Гонконге

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Госдепартамент США во многом согласен с оценками американских компаний Twitter и Facebook действий Пекина в отношении протестантов в Гонконге. Об этом в эфире телеканала CNBC во вторник, 20 августа, заявил глава ведомства Майк Помпео.

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По его словам, упомянутые социальными сетями соответствуют пониманию Госдепа того, какие усилия предпринимает Пекин по всему миру.

Помпео напомнил, что когда СМИ США активно писали о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года, он призывал не сводить проблему к одному государству. «Такие же действия совершаются из Китая, Северной Кореи, Ирана. Я считаю, что это международный вызов, который представляют собой международные предприятия, развивающиеся в том числе и здесь в Америке», — сказал госсекретарь.

Twitter сообщила в понедельник, что зафиксировала в сегменте своей сети в Гонконге информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Facebook сообщила о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, «вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге».

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение силы властями Китая в отношении демонстрантов в Гонконге окажет влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина. По словам организаторов митингов, в августе на протест вышли 1,7 млн человек.

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