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Трамп назвал насилие в Гонконге помехой для торговой сделки с Китаем

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение силы властями Китая в отношении демонстрантов в Гонконге окажет влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

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По словам американского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин — очень талантливый человек и может решить вопросы с протестующими, если встретится с ними.

«Это оказывает давление на торговую сделку — если он сделает что-то насильственное», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Президент США добавил, что поддерживает свободу и демократию.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. По словам организаторов митингов, в августе на протест вышли 1,7 млн человек.

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