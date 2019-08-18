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Организатор митинга в Гонконге заявили об 1,7 млн участников

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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В антиправительственной акции в Гонконге приняли участие не менее 1,7 млн человек. Такие цифры озвучили организаторы митинга.

В реальности число протестующих, возможно, выше, заявил представитель движения «Гражданский фронт за права человека» Джимми Шам, передает ТАСС.

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Полиция пока не озвучивала свои оценки числа участников акции.

Акция началась в 15:00 по местному времени (10:00 мск). Власти одобрили для митингующих только сбор в парке, шествие до делового центра не было санкционировано.

Организаторы изначально планировали собрать не менее 300 тыс. человек и заявляли, что протест будет исключительно мирным.

Очередную антиправительственную акцию оппозиция проводила накануне, в ряде районов шествия не были согласованы с полицией. В частности, митингующие собрались у полицейского участка и скандировали лозунги, некоторые провоцировали правоохранителей лазерными указками и пытались перекрыть движение. Полицейские оттесняли демонстрантов. Столкновений не последовало.

В это же время на противоположной стороне Гонконга состоялась акция в поддержку действующей власти — активисты размахивали флагами Китая и Гонконга, пели гимн и публично осуждали действия оппозиционеров.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

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