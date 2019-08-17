Протестующие стягиваются к полицейскому участку в Гонконге

Оппозиционно настроенные демонстранты собираются в районе Монкок в Гонконге, выстраиваются возле полицейского участка и скандируют антиправительственные лозунги. Как сообщает 17 августа «РИА Новости», туда же стягиваются силы полиции в полном обмундировании.

Из-за действий протестующих движение в районе затруднено, многие магазины закрыты. Полицейские оттесняют участников акции. Столкновений между митингующими и правоохранителями пока нет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов вооружены щитами и резиновыми дубинками, оппозиция одета во всё черное. До прихода в Монкок демонстранты шли по районам Тогуайвань и Хун Хом. Хулиганы пытаются провоцировать полицейских лазерными указками.

17 августа антиправительственные акции продолжаются в разных районах Гонконга, в ряде кварталов шествия не были согласованы с властями. В это же время в центре Гонконга проходят акции в поддержку действующей власти — активисты размахивают флагами, поют гимн и осуждают действия оппозиционеров.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

Ранее президент США Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться и обсудить происходящее в районе. Однако 17 августа представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, главный законодательный орган страны) обвинил ряд ключевых фигур в американском конгрессе в поощрении беспорядков, которые устраивает оппозиция.