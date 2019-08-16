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В Гонконге демонстранты призвали обналичить все средства и обменять на валюту

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Фото: Global Look Press/Li Peng
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Гонконгские антиправительственные демонстранты призвали население к массовому снятию денег в банкоматах города и конвертированию местной валюты в доллары США. Об этом 16 августа сообщает South China Morning Post.

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Этими действиями протестующие решили нанести ущерб городской финансовой системе и добиться ослабления курса гонконгского доллара.

Секретарь по финансовым вопросам Пол Чан заявил, что банковская система Гонконга очень прочная и обладает достаточной ликвидностью. Он добавил, что люди вправе свободно выражать свои взгляды, но это не должно нарушать оказания населению банковских услуг.

По данным издания, ведущие банки, в том числе HSBC, OCBC Wing Hang Bank и Citybank, отметили, что обладают достаточными запасами банкнот и будут следить за развитием событий.

Вместе с этим, как пишет газета, в некоторых отделениях и банкоматах начали появляться сообщения о нехватке американских долларов, а один из банковских клиентов HSBC снял £100 тыс. ($121 тыс.) наличными, опасаясь ослабления курса гонконгского доллара из-за политического кризиса.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

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