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Самый богатый человек Гонконга призвал к прекращению насилия

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Богатейший человек Гонконга и один из самых богатых людей мира Ли Кашин призвал к прекращению хаоса и насилия, ставших результатом антиправительственных демонстраций в городе. Об этом 16 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на распространенное миллиардером заявление.

«Дорога в ад часто уложена хорошими намерениями. Мы должны думать о возможных последствиях. Мы должны дорожить нашей идентичностью граждан Китая и жителей Гонконга точно так же, как мы ценим нашу свободу, сочувствие к другим и верховенство права», — говорится в заявлении Ли Кашина. 91-летний бизнесмен также отметил, что правительство ясно услышало просьбы демонстрантов и пытается найти решение проблем.

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Кроме этого, миллиардер сделал публикацию на разворотах местных ведущих газет: подпись «житель Гонконга Ли Кашин» разместилась на цветной и черно-белой странице с призывами прекратить насилие и любить Китай, Гонконг, свободу и верховенство права.

По мнению Ли Кашина, молодежь всегда боится, что в будущем для них не найдется места. «Давайте молиться, чтобы наша сегодняшняя страсть не стала нашим завтрашним сожалением», — добавил он.

В этот же день знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил флаг с призывом о мире на гонконгском небоскребе.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

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