КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись в КНДР во вторник, 10 сентября. Об этом со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК сообщило агентство Yonhap.

На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, на них были продемонстрированы способности системы и ее боевые характеристики. Всего было осуществлено два пуска снарядов из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Они преодолели 330 км в восточном направлении.

Накануне об этим испытаниях сообщали южнокорейские военные.

25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Все ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

6 августа в КНДР прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер. 3 августа Пхеньян подтвердил, что уже испытал новую ракетную систему.

Президент США Дональд Трамп отметил, что испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.