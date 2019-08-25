В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

О новых ракетных пусках КНДР стало известно ночью 24 августа. По имеющейся в СМИ информации, ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

О прошлых испытаниях ракет в Северной Корее стало известно 16 августа. Тогда КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов. Они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря. Позднее выяснилось, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/ч).

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.