СМИ сообщили о новых ракетных пусках КНДР

Северная Корея 24 августа произвела очередной ракетный пуск. Об этом сообщило южнокорейское издание Yonhap.

По имеющейся информации, ракеты были запущены в сторону Японского моря.

«Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли», — приводит ТАСС заявление правительства Японии.

На данный момент ведется сбор данных и анализ произведенных запусков со стороны КНДР.

О прошлых испытаниях ракет в Северной Корее стало известно 16 августа. Тогда КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов. Они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря. Позднее выяснилось, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/ч).

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.