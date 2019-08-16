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СМИ сообщили о новых ракетных пусках КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

По данным агентства, снаряды были запущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря. Других подробностей, в том числе о типе ракет, дальности и высоте полета, пока нет.

«Армия следит за ситуацией с запусками и поддерживает боеспособность», — сообщили в комитете.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.

Президент США Дональд Трамп считает, что подобные пуски не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.

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