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В Сеуле найдены мертвыми перебежчица из КНДР с сыном

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В одной из квартир Сеула найдены тела перебежчицы из КНДР по фамилии Хан и ее шестилетнего сына, которые, предположительно, умерли от голода. Об этом во вторник, 13 августа, пишет телеканал YTN.

Тела были обнаружены 31 июля. Администрация дома вскрыла дверь квартиры из-за того, что Хан не отвечала и не оплачивала коммунальные услуги, водоснабжение было отключено. Предполагается, что мать и сын умерли в середине июня. Несмотря на то, что в холодильнике нашли только молотый красный перец, власти пока официально не установили, стал ли голод причиной смерти.

По информаци телеканала, женщина сбежала из Северной Кореи в Южную в 2009 году, вышла там замуж за гражданина страны и уехала в Китай. У семейной пары родился сын, но в январе этого года они развелись. Хан вернулась с ребенком в Сеул, ни с кем не общалась.

Отмечается, что власти Южной Кореи предоставляют около $100 в месяц гражданам КНДР, оттуда сбежавшим. Но женщина не отвечала на звонки и не получала этих денег.

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