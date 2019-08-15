Президент Южной Кореи пообещал добиться воссоединения с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления по случаю 74-й годовщины освобождения страны от японских колонизаторов пообещал добиться создания основы для воссоединения с КНДР к 2045 году.

По его словам, он приложит все силы, чтобы, когда будет отмечаться 100-летие освобождения страны от японского колониализма, обе Кореи «в мире и единстве вступили в мир единой страной». Выступление политика транслировал 15 августа телеканал YTN.

Если потенциал двух нынешних корейских государств даже при сохранении их политических систем соединить, то можно будет создать единый рынок из 80 млн человек. «Если Корейский полуостров будет воссоединен, можно ожидать, что появится одна из шести крупнейших экономик мира», — заявил глава государства.

Помощь КНДР — не самоцель правительства Республики Корея, а попытка добиться общей выгоды и процветания при сохранении двух систем, совместного вклада в мировую экономику, подчеркнул президент Южной Кореи.

В июне стало известно, что Республика Корея в качестве помощи КНДР передаст в ООН 50 тыс. т риса. Это будет сделано из-за опасений, что населению Северной Кореи может грозить голод в связи с сильной засухой.

До этого Южная Корея предоставила ООН $8 млн для оказания продовольственной помощи КНДР.