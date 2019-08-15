Прямой эфир

Президент Южной Кореи пообещал добиться воссоединения с КНДР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления по случаю 74-й годовщины освобождения страны от японских колонизаторов пообещал добиться создания основы для воссоединения с КНДР к 2045 году.

Обещанного два года ждут: гуманитарная помощь Сеула дойдет до КНДР
По данным ООН, свыше 10 млн северокорейцев недоедают

По его словам, он приложит все силы, чтобы, когда будет отмечаться 100-летие освобождения страны от японского колониализма, обе Кореи «в мире и единстве вступили в мир единой страной». Выступление политика транслировал 15 августа телеканал YTN.

Если потенциал двух нынешних корейских государств даже при сохранении их политических систем соединить, то можно будет создать единый рынок из 80 млн человек. «Если Корейский полуостров будет воссоединен, можно ожидать, что появится одна из шести крупнейших экономик мира», — заявил глава государства.

Помощь КНДР — не самоцель правительства Республики Корея, а попытка добиться общей выгоды и процветания при сохранении двух систем, совместного вклада в мировую экономику, подчеркнул президент Южной Кореи.

В июне стало известно, что Республика Корея в качестве помощи КНДР передаст в ООН 50 тыс. т риса. Это будет сделано из-за опасений, что населению Северной Кореи может грозить голод в связи с сильной засухой.

До этого Южная Корея предоставила ООН $8 млн для оказания продовольственной помощи КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сеул отверг критику Пхеньяна в связи с совместными учениями с США
Сеул направит в ООН 50 тыс. т риса для Пхеньяна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019