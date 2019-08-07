В КНДР испытали тактические управляемые ракеты нового типа

В КНДР утром 6 августа прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом в среду, 7 августа, сообщило ЦТАК.

«Две тактические управляемые ракеты, запущенные на оперативном аэродроме в западной части страны, пролетели по небу над столицей и центральным внутренним районом нашей страны», — говорится в сообщении.

В Пхеньяне подчеркнули, что эта демонстрация четко подтвердила надежность, безопасность и фактическую боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа.

Испытания новых ракет в Северной Корее идут с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее испытала новую ракетную систему. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.