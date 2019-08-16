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Офис президента Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить ракетные пуски

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Фото: ТАSS/imago stock&people
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Прекратить пуски «неопознанных снарядов» потребовала от КНДР канцелярия президента Южной Кореи.

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Офис Мун Чжэ Ина предупредил северокорейскую сторону, что продолжение ракетных пусков может привести к эскалации военной напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщает агентство Yonhap News Agency, по причине пусков Северной Кореей двух снарядов в Японское море в Южной Корее в пятницу, 16 августа прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ).

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, запуск производился из восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо.

Позднее военные сообщили, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/час).

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что опробовала новую ракетную систему.

7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа. При этом президент США Дональд Трамп считает, что подобные пуски не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.

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