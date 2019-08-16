Офис президента Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить ракетные пуски
Прекратить пуски «неопознанных снарядов» потребовала от КНДР канцелярия президента Южной Кореи.
Офис Мун Чжэ Ина предупредил северокорейскую сторону, что продолжение ракетных пусков может привести к эскалации военной напряженности на Корейском полуострове.
Как сообщает агентство Yonhap News Agency, по причине пусков Северной Кореей двух снарядов в Японское море в Южной Корее в пятницу, 16 августа прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ).
По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, запуск производился из восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо.
Позднее военные сообщили, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/час).
Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что опробовала новую ракетную систему.
7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа. При этом президент США Дональд Трамп считает, что подобные пуски не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.