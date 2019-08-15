Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями

Лидер КНДР Ким Чен Ын обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным поздравительными посланиями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР.

Послания опубликованы в четверг, 15 августа, в центральной северокорейской газете Rodong Sinmun.

Путин выразил уверенность в том, что выполнение достигнутых во Владивостоке договоренностей послужит укреплению сотрудничества между странами, а также обеспечению мира на Корейском полуострове.

Со своей стороны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения КНДР и РФ будут благоприятно развиваться в соответствии со стремлениями народов двух стран.

25 апреля Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию США относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.