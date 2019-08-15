Прямой эфир

Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным поздравительными посланиями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР.

Ким наш: как прошел первый визит главы КНДР в Россию
Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном может сказаться на урегулировании на Корейском полуострове

Послания опубликованы в четверг, 15 августа, в центральной северокорейской газете Rodong Sinmun.

Путин выразил уверенность в том, что выполнение достигнутых во Владивостоке договоренностей послужит укреплению сотрудничества между странами, а также обеспечению мира на Корейском полуострове.

Со своей стороны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения КНДР и РФ будут благоприятно развиваться в соответствии со стремлениями народов двух стран.

25 апреля Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию США относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР
Путин призвал гарантировать КНДР безопасность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019