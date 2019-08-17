Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями новых вооружений, которые состоялись в пятницу, 16 августа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель выразил большое удовлетворение, что в последнее время наши ученые… в кратчайший срок разработали важные военные средства, как это планировала партия (Трудовая партия Кореи, ТПК — Ред.), и достигли поразительных успехов», — говорится в сообщении.

Тип и характеристики нового оружия не уточняются.

16 августа КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов. Они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря. Позднее военные сообщили, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/ч).

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.