В КНДР назвали госсекретаря США ядовитым растением

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо раскритиковал американского госсекретаря Майка Помпео из-за его позиции по санкциям против Пхеньяна и назвал его ядовитым растением. Это следует из заявления министра, опубликованного 23 августа Центральным телеграфным агентством Кореи.

Слова дипломата стали ответом на интервью Помпео изданию Washington Examiner, в котором он пообещал, что США сохранят самые жесткие санкции против КНДР, если страна не пойдет по пути денуклеаризации.

«Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. Если Помпео искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления», — цитирует Ли Ён Хо ТАСС.

Северокорейский дипломат также счел госсекретаря США «злоумышленником», который мешает переговорам. Кроме того, раскритиковал глава северокорейского МИДа и учения США на Корейском полуострове, отметив, что маневры только осложняют ситуацию в регионе.

США и КНДР сели за стол переговоров в прошлом году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.