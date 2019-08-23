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В КНДР назвали госсекретаря США ядовитым растением

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо раскритиковал американского госсекретаря Майка Помпео из-за его позиции по санкциям против Пхеньяна и назвал его ядовитым растением. Это следует из заявления министра, опубликованного 23 августа Центральным телеграфным агентством Кореи.

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Слова дипломата стали ответом на интервью Помпео изданию Washington Examiner, в котором он пообещал, что США сохранят самые жесткие санкции против КНДР, если страна не пойдет по пути денуклеаризации.

«Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. Если Помпео искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления», — цитирует Ли Ён Хо ТАСС.

Северокорейский дипломат также счел госсекретаря США «злоумышленником», который мешает переговорам. Кроме того, раскритиковал глава северокорейского МИДа и учения США на Корейском полуострове, отметив, что маневры только осложняют ситуацию в регионе.

США и КНДР сели за стол переговоров в прошлом году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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