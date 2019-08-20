Пхеньян предупредил Сеул о последствиях совместных с США военных учений

Северная Корея предупредила Сеул, что проведение совместных с США военных учений является «неумным» актом и приведет к последствиям. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальные СМИ Пхеньяна.

«Совместные командно-штабные учения, которые поджигатели войны в Южной Корее проводят вместе с США, являются откровенным враждебным актом вторжения в США и недопустимой военной провокацией», — говорится в официальном комментарии.

Отмечается, что продолжавшиеся в течение недели совместные американо-южнокорейские военные учения на Корейском полуострове должны завершиться вторник.

Отношения между Южной и Северной Кореей постепенно улучшились после участия Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Стороны обменялись визитами высокопоставленных делегаций, а также договорились о проведении встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Помимо прочего, благодаря посредничеству южнокорейской стороны была достигнута договоренность о встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. 27 апреля 2018 года в приграничной деревне Пханмунджом в «Доме мира», который расположен на стороне Кореи, состоялись первые переговоры лидеров двух стран.

Активность контактов между КНДР и Южной Кореей резко сократилась после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале нынешнего года, в ходе которого Трампу и Ким Чен Ыну не удалось достичь соглашения.

27 февраля главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения переговоров по причине недостижения договоренностей.

12 августа Республика Корея отвергла критику КНДР в связи с совместными южнокорейско-американскими военными учениями.