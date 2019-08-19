США на год продлили запрет на поездки граждан страны в КНДР

Власти США приняли решение еще на год продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР, он будет действовать до 31 августа 2020 года. Об этом в понедельник, 19 августа, пишет The New York Times.

«Госдепартамент считает, что для граждан США по-прежнему существует серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности», — отмечается в документе.

В сентябре 2017 года США запретили гражданам страны выезжать в КНДР без специального разрешения. Ограничения должны были действовать до 31 августа 2018 года, но тогда их продлили еще на год.

Запрет связан с заключением и смертью американского студента Отто Вомбиера в КНДР. В марте 2016 года он был приговорен властями Северной Кореи к 15 годам лишения свободы за подрывную деятельность против республики. Он пытался украсть и вывезти из страны политический плакат.

Студент был возвращен в США в состоянии комы в середине июня 2017 года. Врачи диагностировали у молодого человека тяжелое поражение ряда отделов головного мозга. Он скончался спустя несколько дней после возвращения на родину.

Власти КНДР утверждают, что американский студент впал в кому, заболев ботулизмом (это токсико-инфекционное заболевание, поражающее нервную систему). Однако врачи в США не обнаружили в организме больного следов ботулотоксина (возбудителя ботулизма).