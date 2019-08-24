Япония выразила КНДР протест из-за нового ракетного пуска

Токио выразил Пхеньяну решительный протест из-за нового ракетного запуска, который КНДР произвела в субботу, 24 августа. Информацию об этом распространил МИД Японии.

«Мы уже выразили Северной Корее решительный протест, поскольку (ракетный запуск является. — Ред.) нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в субботу КНДР произвела очередной пуск ракет в сторону Японского моря.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 км.

Испытания новых ракет в Северной Корее идут с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее испытала новую ракетную систему. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.