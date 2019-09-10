КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на агентство Yonhap, южнокорейские военные продолжают отслеживать ситуацию в регионе. В случае дополнительных пунктов, все военные находятся в состоянии готовности. Данных о снарядах на данный момент нет.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 16 августа прекратить пуски «неопознанных снарядов» потребовала от КНДР канцелярия президента Южной Кореи.

25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Все ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.