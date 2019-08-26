ВС Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность из-за ракетных пусков КНДР

Повышенный уровень боеготовности в связи с ракетными пусками КНДР сохраняют вооруженные силы Республики Корея. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 26 августа, со ссылкой на министра национальной обороны страны Чон Гён Ду.

«Северная Корея нагнетает военную напряженность, совершив серию ракетных пусков и используя агрессивную риторику в отношении Юга», — отметил он.

Чон Гён Ду подчеркнул, что соседние страны должны также приложить усилия для восстановления взаимного доверия.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему.

16 августа прекратить пуски «неопознанных снарядов» потребовала от КНДР канцелярия президента Южной Кореи.