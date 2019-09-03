В Японии допустили создание КНДР трех новых типов ракет

Северная Корея могла тестировать в ходе испытаний три новых типа баллистических ракет малой дальности. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил министр обороны Такэси Ивая.

«В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет», — цитирует главу японского оборонного ведомства во вторник, 3 сентября, RT со ссылкой на ТАСС.

25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Все ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

6 августа в КНДР прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер. 3 августа Пхеньян подтвердил, что уже испытал новую ракетную систему.

Президент США Дональд Трамп отметил, что испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.