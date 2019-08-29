Обещать не значит встречаться: ждать ли нового саммита Трампа с Кимом

В последние дни президент США Дональд Трамп несколько раз вспоминал своего северокорейского визави Ким Чен Ына. На фоне фактического равнодушия главы Белого дома к участившимся ракетным пускам со стороны КНДР и его намека на возможность нового саммита с Кимом многие заговорили о вероятном возвращении сторон к переговорному процессу. Опрошенные «Известиями» эксперты, однако, считают, что нынешнее затишье устраивает обе стороны и никаких новых встреч на высшем уровне в ближайшее время ждать не стоит, равно как и резких шагов со стороны Пхеньяна и Вашингтона.

Считаем дни до нашей встречи

Со времен февральского саммита лидеров США и КНДР в Ханое северокорейское урегулирование, по сути, буксовало. 30 июня Дональд Трамп залетел в Сеул по дороге с G20 в Осаке, чтобы затем перебраться на границу двух Корей для незапланированной встречи с Ким Чен Ыном. Там два лидера и договорились в течение нескольких недель возобновить диалог по проблемам денуклеаризации. Но из-за американо-южнокорейских учений, вызвавших на Севере резко негативную реакцию, о подготовке к переговорам речи быть не могло. Тем более что в ответ на маневры Пхеньян весь август запускал ракеты малой дальности, поясняя это «постоянно растущими военными угрозами и наступательным давлением враждебных сил».

Однако в середине этого месяца Ким Чен Ын выразил стремление возобновить диалог с США и прекратить ракетные испытания после завершения учений союзников у своих берегов. По крайней мере, в этом общественность заверил Дональд Трамп, ссылаясь на очередное письмо от своего визави из КНДР. На прошлой неделе глава Белого дома даже назвал военные учения с Сеулом тратой денег, а на саммите G7 в Биаррице в очередной раз отмахнулся от северокорейских испытаний как от не очень приятного инцидента, который при всем этом «не нарушает каких-то договоров». Примечательно, что это заявление Трамп сделал в присутствии премьера Японии Синдзо Абэ, у которого, как известно, диаметрально противоположный взгляд на проблему северокорейских ракетных испытаний (видимо, оттого что ракеты падают в Японское море у берегов его страны).

На этой неделе господин Трамп продолжил петь дифирамбы лидеру КНДР, несмотря на то что в выходные Пхеньян продолжил испытательные запуски ракет, с которыми северокорейцы обещали притормозить и которые уже осудили Германия, Франция и Британия.

26 августа американский лидер сказал, что знаком с Кимом «очень хорошо», добавив, что и его жена Мелания познакомилась с северокорейским лидером. В реальности, впрочем, первая леди США с Кимом никогда не пересекалась, что вынудило Белый дом выступить с разъясняющим заявлением по этому поводу.

Кроме того, Дональд Трамп расхвалил «огромный экономический потенциал» КНДР, а когда его спросили о возможности еще одной встречи с Ким Чен Ыном, глава Белого дома ответил, что у них, «вероятно, будет такая». Госдеп США, куда «Известия» обратились за деталями, оперативного комментария не предоставил.

Третий лишний

Как известно, во многом путь к первой исторической встрече лидеров США и КНДР был проложен в Сеуле. И именно из Сеула, как правило, приходили первые вести о намечавшихся контактах северокорейцев с американцами. Но в последнее время посреднический запал южнокорейской стороны явно угас — как по причине довольно жесткой критики из Пхеньяна в адрес лично президента РК Мун Чжэ Ина, так и на фоне проблем на других фронтах. Прежде всего из-за конфликта с Японией, которая вычеркнула Южную Корею из списка преференциальных торговых партнеров, на что Сеул ответил выходом из соглашения об обмене разведданными с Токио по ракетной угрозе со стороны КНДР.

На прошлой неделе в Южной Корее побывал посланник США по Северной Корее Стивен Биган, и по итогам переговоров с ним заместитель советника по национальной безопасности РК Ким Хен Чон дал крайне оптимистичную оценку перспективам скорейшего возобновления американо-северокорейских переговоров по денуклеаризации. Однако в министерстве по делам объединения РК «Известиям» дали понять, что никакого развития здесь пока нет.

— То, что было сказано после визита Бигана в Сеул, было личной оценкой одного человека, а не официальной позицией. И никакой детальной информации (относительно возобновления переговоров КНДР и США. — «Известия») нет. У нас есть офис связи с северокорейской стороной в Кэсоне — мы ведем с ними беспрерывный диалог. И мы всегда готовы выступать посредниками, когда требуется. Но это решать США и КНДР, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Нетягостное ожидание

Несмотря на декларируемое желание обоих лидеров встретиться, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что никакого нового саммита Кима с Трампом в ближайшие месяцы ждать не стоит.

— Пхеньян не сядет за стол переговоров с Вашингтоном, пока не убедится, что США предложат ему то, что требовалось, — например, снятие санкций и обеспечение безопасности. Саммит в Ханое, который не привел к соглашению, уже стал большим затруднением для Кима. Однако, похоже, Трамп не заинтересован в отмене санкций, — отметил в разговоре с «Известиями» глава Центра Кореи стокгольмского Института политики безопасности Ли Сан Су.

По словам эксперта Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, оба лидера предельно прагматичны и понимают, что проблему денуклеаризации нельзя решить в обоюдовыгодном ключе: победа одного неизбежно не устроит другую сторону, а вот решение поставить процесс на паузу, не отказываясь при этом от диалога, устраивает сейчас обоих.

— Трампу это позволяет сказать: я всех спас, войны нет, межконтинентальные ракеты не летают, а Киму — продемонстрировать отсутствие эскалации, при которой КНДР может развивать некоторые виды вооружений, поскольку «запрета на всё» не было, и продолжать перестраивать экономику, — сказал Константин Асмолов «Известиям». — Обоим выгодно говорить про хорошие отношения, потому что альтернатива не очень приятна.

Директор Института корейских исследований при Госуниверситете Огайо Митчелл Лернер считает, что новый саммит двух лидеров возможен, но не раньше 2020 года. При этом главной задачей для главы Белого дома станет отнюдь не решение ядерной проблемы, а попытка набрать политические очки накануне президентских выборов в США за счет демонстрации успехов на внешнеполитической арене.

— В реальности ничего по существу на саммите достигнуто не будет. И думаю, всё, что случится в следующем году, будет скорее ради шоу, нацеленного на переизбрание Трампа, нежели ради подвижек в американо-северокорейских отношениях, — подчеркнул политолог в беседе с «Известиями».

Да и Пхеньяну некуда спешить. В КНДР понимают, что заключать сделку с Трампом, не будучи уверенными в его переизбрании, резона нет. Кроме того, сейчас Северную Корею выручает политическая и экономическая поддержка со стороны Китая, которая, возможно, будет усиливаться по мере ужесточения торговой войны КНР с США.