В КНДР заявили о готовности возобновить переговоры с США о денуклеаризации

Власти Северной Кореи рассчитывают в конце сентября возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление МИД КНДР.

«Мы готовы встретиться с Соединенными Штатами в согласованное в конце сентября время и в согласованном месте для обсуждения вопросов, которые мы обсуждали до сих пор», — цитирует заявление ТАСС.

О последнем испытании «новой сверхкрупной» ракеты Северной Кореи стало известно ночью 24 августа.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

6 сентября госсекретарь США Майк Помпео рассказал о намерении продолжать переговоры с КНДР. По его словам, американская сторона всегда знала, что этот диалог не будет простым и потребует значительного времени, сообщает RT.

Предыдущий саммит США–КНДР состоялся во вьетнамском Ханое 27 февраля. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи, из-за чего, в частности, не был подписан итоговый документ. При этом в апреле Ким Чен Ын заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом остаются хорошими, несмотря на безрезультатный саммит.