Трамп рассказал о «небольших извинениях» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме принес ему «небольшие извинения» за пуски ракет и пообещал, что испытания прекратятся, когда завершатся учения США и Южной Кореи. Об этом он написал в субботу, 10 августа, на своей странице в Twitter.

«Там было небольшое извинение за испытания ракет малой дальности и про то, что испытания прекратятся, когда завершатся учения (США и Южной Кореи — ред.)», — отметил американский лидер.

Он также добавил, что без ядерного оружия Северная Корея станет «одной из самых успешных стран в мире».

Накануне Трамп заявил о получении «очень приятного письма» от Ким Чен Ына.

По словам главы Белого дома, возможна новая встреча политиков. Точных сроков начала переговоров с лидером Северной Кореи Трамп журналистам не назвал.

7 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных Пхеньяном испытательных запусков ракет. Высокопоставленный дипломат отметил, что надеется на возвращение стран за стол переговоров для достижения этой цели.

В КНДР утром 6 августа прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер. 3 августа Пхеньян подтвердил, что днем ранее испытал новую ракетную систему.

Трамп считает, что испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.