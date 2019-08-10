СМИ сообщили о новых ракетных запусках со стороны КНДР

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило о новых ракетных запусках со стороны КНДР.

По имеющейся информации, запуск неопознанных ракет был произведен из города Хамхын, который находится на северо-востоке КНДР. Южнокорейские военные внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации.

Других подробностей агенство не приводит.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее испытала новую ракетную систему. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.

7 августа стало известно, что в КНДР испытали тактические управляемые ракеты нового типа.