Трамп заявил о получении «хорошего послания» от Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении «очень приятного письма» от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило агентство Reuters.

По словам главы Белого дома, возможна новая встреча политиков. Точных сроков начала переговоров с лидером Северной Кореи Трамп журналистам не назвал.

7 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных Пхеньяном испытательных запусков ракет. Высокопоставленный дипломат отметил, что надеется на возвращение стран за стол переговоров для достижения этой цели.

В КНДР утром 6 августа прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер 3 августа Пхеньян подтвердил, что днем ранее испытал новую ракетную систему.

По словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.