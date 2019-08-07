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В США рассказали о стратегии в отношении КНДР после ракетных пусков

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных Пхеньяном испытательных запусков ракет. Об этом он сказал в среду, 7 августа, на совместной с британским министром иностранных дел Домиником Раабом пресс-конференции.

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«Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует слова Помпео ТАСС.

Глава Госдепа отметил, что надеется на возвращение стран за стол переговоров для достижения этой цели.

Испытания новых ракет в Северной Корее идут с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее испытала новую ракетную систему. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.

Также испытания тактических управляемых ракет нового типа прошли утром 6 августа.

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