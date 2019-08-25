Трамп заявил о возможности проведения новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 25 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на агентство Reuters.

Трамп отметил свое недовольство ракетными испытаниями КНДР, но подчеркнул, что никаких соглашений они не нарушают.

Ранее в этот же день в Северной Корее заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты.

О новых ракетных пусках КНДР стало известно ночью 24 августа. По имеющейся в СМИ информации, ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

О прошлых испытаниях ракет в Северной Корее стало известно 16 августа. Тогда КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов. Они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря. Позднее выяснилось, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/ч).

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.