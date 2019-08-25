Прямой эфир

Трамп заявил о возможности проведения новой встречи с Ким Чен Ыном

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 25 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на агентство Reuters.

Торги остановились: почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение
Лидер США отказался от уступок КНДР, но готов продолжить переговоры

Трамп отметил свое недовольство ракетными испытаниями КНДР, но подчеркнул, что никаких соглашений они не нарушают.

Ранее в этот же день в Северной Корее заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты.

О новых ракетных пусках КНДР стало известно ночью 24 августа. По имеющейся в СМИ информации, ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

О прошлых испытаниях ракет в Северной Корее стало известно 16 августа. Тогда КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов. Они были выпущены с восточного побережья в провинции Кангвон в сторону Японского моря. Позднее выяснилось, что снаряды пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс. км/ч).

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР назвали госсекретаря США ядовитым растением
Минобороны Японии уверено в создании КНДР ядерных боеголовок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019