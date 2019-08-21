Минобороны Японии уверено в создании КНДР ядерных боеголовок

Министерство обороны Японии уверено в создании КНДР ядерных боеголовок для ракет и миниатюризации ядерного оружия. Об этом в среду, 21 августа, сообщила газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на готовящийся ежегодный доклад «Белая книга».

В аналогичном документе за прошлый год в министерстве отмечали прогресс КНДР в разработке вооружений и указывали на необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

В апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия.

21 апреля 2018 года Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия при условии, если в его адрес прекратятся угрозы и провокации.

24 мая северокорейские власти взорвали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери, тем самым официально прекратив его деятельность.

6 августа прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер. 3 августа Пхеньян подтвердил, что днем ранее испытал новую ракетную систему.

Президент США Дональд Трамп считает, что испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.