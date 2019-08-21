Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны Японии уверено в создании КНДР ядерных боеголовок

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Японии уверено в создании КНДР ядерных боеголовок для ракет и миниатюризации ядерного оружия. Об этом в среду, 21 августа, сообщила газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на готовящийся ежегодный доклад «Белая книга».

Разочарованные странники: как КНДР и США ведут себя после саммита в Ханое
Процесс северокорейского урегулирования пойдет отныне по нисходящей

В аналогичном документе за прошлый год в министерстве отмечали прогресс КНДР в разработке вооружений и указывали на необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

В апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия.

21 апреля 2018 года Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия при условии, если в его адрес прекратятся угрозы и провокации.

24 мая северокорейские власти взорвали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери, тем самым официально прекратив его деятельность.

6 августа прошли испытания тактических управляемых ракет нового типа. За их ходом наблюдал северокорейский лидер. 3 августа Пхеньян подтвердил, что днем ранее испытал новую ракетную систему.

Президент США Дональд Трамп считает, что испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Офис президента Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить ракетные пуски
СМИ сообщили о новых ракетных пусках КНДР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019